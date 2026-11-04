Mit den Erfolgen der Demokraten bei der Wahl zum Repräsentantenhaus war vor der Wahl allgemein gerechnet worden. Im Senat wurde dagegen ein deutlich knapperes Rennen erwartet. Doch auch mit der Mehrheit in nur ‌einer der beiden Parlamentskammern können die Demokraten Trump das Regieren in den verbleibenden zwei Jahren seiner Präsidentschaft erheblich erschweren, etwa indem sie Gesetzesvorhaben blockieren oder Untersuchungen gegen Trump und sein Umfeld einleiten. Da der Präsident aber weitgehende ​Befugnisse in vielen Bereichen wie etwa der Aussenpolitik behält, rechnen viele Beobachter zunächst nicht ​zwingend mit einem grundsätzlichen Politikwechsel in Washington.