In diesem Rahmen erwirbt das Unternehmen auch eine Minderheitsbeteiligung an DM, wie der Dentalimplantathersteller am Donnerstag mitteilt. Zu finanziellen Aspekten wurden keine Angaben gemacht. Dental Monitoring ist gemäss Mitteilung ein Pionier im Bereich Telemonitioring und arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Das vom französischen Unternehmen entwickelte System ermögliche es Zahnärzten, den Fortschritt von kieferorthopädischen und dentalen Behandlungen zu verfolgen, ohne dass der Patient die Praxis besuchen müsse.

Straumann werde die Technologie von DM in seine kieferorthopädischen und digitalen Lösungen integrieren, heisst es weiter.

Die beiden Unternehmen werden ausserdem gemeinsam weitere Anwendungen für künstliche Intelligenz im Dentalbereich entwickeln. Dental Monitoring werde von der Marke, dem Netzwerk sowie den Vertriebs- und Entwicklungsressourcen der Straumann Group profitieren und seine Lösungen weiterhin über das eigene Netzwerk verkaufen sowie Kieferorthopädie-Kunden unterstützen, heisst es weiter.

(AWP)