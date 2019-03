Dies kostet den Dentalimplantatehersteller 35 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug wird Align sämtliche hängigen Verfahren wegen Patentverletzungen gegen ClearCorrect einstellen, teilte Straumann in der Nacht auf Freitag mit. Und ClearCorrect werde die Nichtigkeitsklage gegen bestimmte Align-Patente in den USA und in Brasilien zurückzuziehen.

Die Auseinandersetzung begann schon mehrere Jahre vor der im Sommer 2017 erfolgten Übernahme von ClearCorrect durch Straumann. Die Kosten des Vergleichs seien bereits weitgehend im Kaufvertrag berücksichtigt worden. Straumann rechnet noch mit einem Einmalaufwand von rund 8 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2019.

(AWP)