Der Mitbegründer und Fondsmanager Mark Mobius von Mobius Capital Partners sagte in einem Interview am Montag in Singapur, dass sein nächstes Ziel für Bitcoin bei 10'000 Dollar liegt. Er fügte hinzu, dass er weder sein eigenes Bargeld noch Kundengelder in digitale Vermögenswerte investieren würde, da "es zu gefährlich ist".