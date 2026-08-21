Laut Oddo BHF besteht zudem die zentrale Unsicherheit darin, wie lange die US-Notenbank diesen wachsenden Einfluss des Finanzministeriums auf die Zinsstrukturkurve tolerieren kann, ohne ihre Glaubwürdigkeit bei der Inflationsbekämpfung zu gefährden. Der Blick richte sich nun mit Spannung auf das kommende Woche stattfindende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Sollte Fed-Chef Kevin Warsh weiter schweigen, könne dies als stillschweigende Zustimmung interpretiert werden.