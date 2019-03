Die neue Mahlanlage, sie ist Teil einer Investition von 55 Millionen Franken, wird die Verarbeitungskapazität des Werks in Abidjan bis zum Jahr 2022 um mehr als 40 Prozent erhöhen. Sobald die Verarbeitungseinheit vollständig in Betrieb ist, wird Barry Callebaut in dem westafrikanischen Land 45 zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen und 120 indirekte Arbeitsplätze schaffen, wie der weltgrösste Schokoladenproduzent am Freitag mitteilte.

Die Elfenbeinküste ist der weltweit wichtigste Kakaoproduzent. Barry Callebaut ist mit der 1964 gegründeten Tochtergesellschaft SACO in dem Land vertreten. Die beiden wichtigsten Kakaomahlwerke des Konzerns stehen in der Elfenbeinküste.

(AWP)