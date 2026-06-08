Anleger zogen sich aus KI-Investments zurück, die den globalen Aktienboom in den vergangenen Monaten massgeblich angetrieben hatten. Der südkoreanische Kospi verlor mehr als 8 Prozent, worauf die Börse kurz nach Handelsbeginn den Handel für 20 Minuten aussetzte. Später verringerte der Leitindex der Börse Seoul seine Verluste, nachdem sich die Speicherchip-Hersteller Samsung Electronics und SK Hynix von ihren Tagestiefs erholten. Die starken Kursschwankungen gelten inzwischen als charakteristisch für den 4,5-Billionen-Dollar-Markt.
Die heftige Korrektur folgt auf einen Kursanstieg, der Südkorea zum Sinnbild des Konzentrationsrisikos im KI-Sektor gemacht hat. Zuletzt legte der südkoreanische Aktienmarkt eine atemberaubende Rallye hin und stieg in diesem Jahr um über 100 Prozent - damit übertraf er sogar die historischen Kursanstiege vor dem Platzen der Dotcom-Blase sowie den industriellen Boom des Landes in den späten 1980er Jahren. Der Kospi hat den Nasdaq 100 in diesem Jahr so deutlich geschlagen wie seit 2001 nicht mehr.
Sorgen über eine Überhitzung des Bereichs haben Technologiewerte weltweit belastet. US-Pendants brachen am Freitag wegen Befürchtungen über eine mögliche Zinserhöhung ein. Der Nasdaq-100-Index schloss 4,8 Prozent im Minus.
Der Abbau stark überfüllter Positionen kann Südkorea besonders hart treffen, da Milliarden Dollar privater Anlegergelder in gehebelten börsengehandelten Fonds investiert sind, die die beiden Chipkonzerne abbilden.
«Angesichts der überfüllten Positionierung im Halbleitersektor und des derzeit volatilen Umfelds überrascht ein gewisses Mass an Panikverkäufen nicht», sagte Albert Yong, geschäftsführender Partner des Hedgefonds Petra Capital Management in Seoul.
Die Korea Exchange hielt zuvor eine Dringlichkeitssitzung ab, um die zunehmende Volatilität zu bewerten und Massnahmen zur Sicherung eines stabilen Marktbetriebs zu erörtern.
Kursschwankungen von 5 Prozent oder mehr innerhalb eines Handelstags sind in Südkorea inzwischen üblich. Dazu tragen die Beliebtheit gehebelter ETFs auf die heimischen Chiphersteller sowie die dafür notwendigen Umschichtungen bei.
Der in Hongkong notierte gehebelte SK-Hynix-ETF von CSOP ist zum weltweit grössten Fonds dieser Art auf eine einzelne Aktie geworden. Vergleichbare Produkte werden inzwischen auch in Seoul gehandelt. Der gehebelte SK-Hynix-ETF von Samsung Asset Management verlor am Freitag 20 Prozent und liegt seit seiner Auflegung Ende Mai 18 Prozent im Minus.
«Ich bin nicht ins Büro gekommen und habe mit einem ‘Schwarzen Montag’ gerechnet – aber an den Märkten zahlt es sich aus, den Sicherheitsgurt angelegt zu lassen», sagte Francis Tan, Chefstratege für Asien bei Indosuez Wealth in Singapur. «Wir sind uns der Risiken überfüllter Positionen und der globalen Nervosität seit Langem bewusst, insbesondere da sowohl die geopolitischen Spannungen als auch die Bewertungen hoch sind.»
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung, der sich für höhere Aktionärsrenditen einsetzt, erklärte auf einer Pressekonferenz zum ersten Jahrestag seiner Präsidentschaft, der Aktienmarkt sei weiterhin unterbewertet.
(Bloomberg/cash)