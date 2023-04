Jean-Frédéric Dufour spricht kaum öffentlich. Niemals in seiner Funktion als Chef von Rolex – ein heiliges Prinzip der Marke mit der Krone. Und nur ganz selten in seiner Rolle als Präsident der Stiftung, welche die Genfer Uhrenmesse Watches and Wonders ausrichtet. Aber wenn er spricht, dann hat das Gewicht. Wie jüngst in einem Interview mit "Le Temps". Da sprach er über die Öffnung der Messe gegenüber neuen Marken und für die Öffentlichkeit. Dufour sagte: "Plus on est de fous, plus on rigole." Zu Deutsch in etwa: "Je mehr Verrückte da sind, desto lustiger wird es."