Value-Investoren sind heutzutage eine aussterbende Spezies. Umso überraschender ist die Geschichte von Francisco García Paramés und seiner stetig wachsenden Anhängerschaft in Spanien.
Im Laufe seiner vier Jahrzehnte währenden Karriere hat Paramés in Value-Kreisen einen legendären Status erlangt, indem er Jahr für Jahr erstklassige Renditen erwirtschaftet. Sein Flaggschiff-Fonds Cobas Internacional mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro (1,4 Milliarden US-Dollar) erzielte in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 20 Prozent, nachdem er beim Vermögensverwalter Bestinver einen Run hingelegt hatte, der ihm Vergleiche mit Warren Buffett einbrachte.
Parallel zu seinem Aufstieg übernahmen andere Investoren seine Philosophie des «günstigen Kaufens und geduldigen Handelns» und machten Madrid zu einem Zentrum für Value-Investing in Europa. Fondsmanager von Azvalor Asset Management, A&G Global Investors und Magallanes Value Investors arbeiteten alle mit Paramés zusammen oder wurden von seiner Philosophie beeinflusst, und in den letzten zehn Jahren entstanden in der Stadt mindestens sieben Value-Boutiquen. «Es ist ein einzigartiges Phänomen in Spanien, dass Paramés’ Erfolg den Weg für florierende Value-Boutiquen ebnete», sagte Francesco Paganelli, der für Morningstar Fondsmanager analysiert.
Das Aufkommen des Madrider Value-Clubs fällt in eine Zeit, in der die Wall Street von den spekulativen Versprechen der KI fasziniert ist und Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis an Bedeutung zu verlieren scheinen. In Spanien sind Aktien zudem schwer zu vermarkten. Die meisten Privatanleger bevorzugen nach wie vor Immobilien oder Bankeinlagen. Trotzdem hat Paramés mit seinem unkonventionellen Anlagestil eine treue Anhängerschaft gewonnen. Seine Anhänger sprechen in Gesprächen über Value-Investing als Denkweise und nicht nur als Methode der Aktienauswahl. Sie sehen es als Disziplin, sich der Herdenmentalität zu widersetzen und die aufgeschobene Belohnung von Investitionen zu akzeptieren, deren Erfolg sich erst nach langer Zeit auszahlt.
Mehr als 500 Personen nahmen dieses Jahr an der Investorenkonferenz von Cobas teil. «Ich war schon mal auf so einer Konferenz, und es ist wie ein Fussballspiel voller Fans», sagte Marc Badia, Professor für Rechnungswesen an der IESE Business School in Barcelona. «Es ist nicht dasselbe wie Warren Buffett; das ist nicht Omaha. Aber es hatte eine ähnliche Atmosphäre.» Der 62-jährige Paramés beschreibt seine Strategie als den Kauf günstiger Vermögenswerte und Geduld. Viele seiner besten Investitionen seien mittelständische europäische Unternehmen gewesen, die weniger von Analysten beobachtet würden. Bekannt wurde er durch seine über zwanzigjährige Tätigkeit bei Bestinver, wo er eine jährliche Rendite von 16 Prozent erzielte. 2014 verliess er das Unternehmen und gründete 2017 Cobas.
«Als ich Peter Lynch und später Warren Buffett entdeckte, fand ich ein solides intellektuelles Fundament für Investitionen: Vermögenswerte unter ihrem inneren Wert kaufen und Geduld haben», erklärte Paramés per E-Mail. «Wir versuchen nicht, die Zukunft vorherzusagen oder makroökonomische Spekulationen anzustellen.»
Peter Smith von Palm Harbour Capital zählt zu seinen Schülern. Direkt nach dem BWL-Studium begann er seine Karriere, indem er Paramés bei Cobas Aktientipps gab. Nachdem er dort als Analyst gearbeitet hatte, gründete er mit einer Investition von Paramés sein eigenes Unternehmen in London. «Wir suchen im Grunde nach denselben Dingen: nach Dingen, die unbeliebt, unkonventionell und abseits der ausgetretenen Pfade liegen», so Smith. «Man sieht immer wieder Dinge, die alle über Bord werfen und sagen: ‹Wir hassen es und jagen nur noch irgendeinem neuen Trend hinterher›. Und man denkt sich nur: ‹Wow, der Markt ignoriert so vieles.›.»
«Es geht darum, langfristig zu investieren und sehr diszipliniert zu sein»
Martín, der gemeinsam mit Paramés zur Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway nach Omaha, Nebraska, gereist ist, würdigt Paramés für dessen Beitrag zur Neugestaltung der spanischen Vermögensverwaltungsbranche. «Werte sind eine Lebenseinstellung, sie sind ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Persönlichkeit», sagte Martín. «Es geht darum, langfristig zu investieren und sehr diszipliniert zu sein.»
Dennoch hatten es Value-Investoren in letzter Zeit schwer. Obwohl Cobas Internacional in diesem Jahr um 21 Prozent gestiegen ist und damit zu den besten 5 Prozent der Fonds zählt, sprechen viele Anleger nur über die wilden Bewegungen bei Technologieaktien. Ein Index für Halbleiteraktien legte sogar nach dem jüngsten Kursrückgang um mehr als 50 Prozent zu.
Viele Value-Investoren hatten Mühe, gegenüber Wachstumsfonds relevant zu bleiben, und mussten einen Rückgang ihrer Fonds hinnehmen. Laut Morningstar verwalten Manager, die dieser Strategie folgen, etwa 7,5 Prozent des Aktienvermögens. Das ist ein Rückgang von 13 Prozent, als das Unternehmen 2008 mit der Datenerfassung begann. Dies ist mit ein Grund dafür, dass Madrids Value-Manager relativ unbekannt sind und ihr verwaltetes Vermögen im Vergleich zu anderen Top-Managern immer noch bescheiden ist. Andere argumentieren, die geringe Grösse ermögliche es den Fonds, flexibel zu bleiben und so leichter konzentrierte Positionen einzugehen und diese wieder zu schliessen, ohne den Markt zu beeinflussen. Und das in einer Zeit, in der Anleger sich Sorgen um die KI machen.
Die Euphorie hat eine Blase entstehen lassen, die nun an Höhe verliert. Value-Fonds könnten sich daher als attraktive Alternative erweisen. Für Antonio Hidalgo, Optionsprofessor an der LWS Academy, ist es ungewöhnlich, eine Gruppe von Anlegern zu finden, die bereit ist, die grossen US-Tech-Aktien, die sich im Besitz aller anderen befinden, zu ignorieren. «Besonders interessant ist der Kontrast zum allgemeinen Finanzbildungsniveau in Spanien», sagte er. «Um es mit einem Vergleich zu verdeutlichen: Es ist, als würde ein Land ohne Fussballtradition Jahr für Jahr Weltklasse-Fussballer hervorbringen.»
(Bloomberg/cash)