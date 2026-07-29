Mehr als 500 Personen nahmen dieses Jahr an der Investorenkonferenz von Cobas teil. «Ich war schon mal auf so einer Konferenz, und es ist wie ein Fussballspiel voller Fans», sagte Marc Badia, Professor für Rechnungswesen an der IESE Business School in Barcelona. «Es ist nicht dasselbe wie Warren Buffett; das ist nicht Omaha. Aber es hatte eine ähnliche Atmosphäre.» Der 62-jährige Paramés beschreibt seine Strategie als den Kauf günstiger Vermögenswerte und Geduld. Viele seiner besten Investitionen seien mittelständische europäische Unternehmen gewesen, die weniger von Analysten beobachtet würden. Bekannt wurde er durch seine über zwanzigjährige Tätigkeit bei Bestinver, wo er eine jährliche Rendite von 16 Prozent erzielte. 2014 verliess er das Unternehmen und gründete 2017 Cobas.