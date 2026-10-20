Die Zahl der Wohnungsbaubeginne in den USA ist im ‌September ⁠überraschend zurückgegangen. Sie verringerte sich im ⁠Vergleich zum Vormonat um 5,2 Prozent auf eine Jahresrate ‌von 1,221 Millionen, ‌wie das Handelsministerium am ​Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit 1,305 Millionen gerechnet. Die Zahl der Baubeginne für Einfamilienhäuser, die den Löwenanteil ausmachen, ‌ging um 4,6 Prozent auf 859.000 zurück.