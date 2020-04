In einem Ausschreibungsverfahren habe man sich gegen andere namhafte Emittenten durchgesetzt, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Dabei werde Leonteq alle Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette übernehmen, hiess es weiter. Postfinance tritt als Garantin auf und ist verantwortlich für den Vertrieb der Produkte in ihren eigenen Kanälen.

Das Anlageuniversum besteht den Angaben zufolge aus mehr als 900 Aktien (einschliesslich Indizes) und wichtigen Rohstoffen. Zudem könnten Produkte in vier Währungen emittiert werden. Die Produktpalette werde insbesondere Autocallables, (Multi/Barrier) Reverse Convertibles und Kapitalschutz-Zertifikate umfassen.

Bereits im März 2017 starteten Leonteq und Postfinance ein Pilotprojekt, um für Postfinance das Potenzial einer Emission von strukturierten Anlageprodukten auf dem Markt abzuschätzen. In dieser Pilotphase seien mit monatlich herausgegebenen Produktserien mehr als 440 strukturierte Anlageprodukte mit einem Handelsvolumen von rund 170 Millionen Franken emittiert worden, teilte Leonteq weiter mit.

(AWP)