Für das erste Semester 2022 werde mit einem deutlichen Wachstum des Betriebsertrags und einem Rekord-Konzerngewinn von mehr als 110 Millionen Franken gerechnet, teilte Leonteq am Freitag mit. Das wäre ein Plus von mehr als 50 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, als 74,4 Millionen erzielt wurden.

Die Aktie von Leonteq steigt im frühen Handel an der SIX bis 15 Prozent auf 66,60 Franken. Damit wird die Minusperformance von fast 18 Prozent in diesem Jahr auf einen Schlag fast wettgemacht.

Im bisherigen Jahresverlauf sei eine "sehr deutliche Steigerung" des Handelsergebnisses verzeichnet worden, heisst es weiter. Diese Entwicklung spiegle beispiellose Marktbedingungen wider mit aussergewöhnlichen Kursschwankungen. Aufgrund dieses starken Ergebnisses würden auch die Einkommenssteuern der Gruppe deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen.

Für Anleger sei die Zeit hingegen schwierig. In den meisten Regionen habe Leonteq geringe Kundenaktivität registriert. Dies habe zu einem wesentlichen Rückgang der Kommissions- und Dienstleistungserträge geführt.

Die vollständigen Halbjahreszahlen wird Leonteq am 21. Juli veröffentlichen.

(AWP)