Der Derivate-Spezialist rechnet nun mit einem Konzerngewinn in der Spanne von 140 bis 160 Millionen Franken nach bisher "mehr" als 100 Millionen Franken. Die starke Entwicklung habe sich in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt, mit einer überdurchschnittlichen Performance während der Sommerperiode, teilte die Gesellschaft am Montag mit.

Leonteq rechne daher für das zweite Halbjahr 2021 mit einem soliden Wachstum der Kommissions- und Dienstleistungserträge und einem deutlichen Anstieg des Handelsergebnisses im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020.

Die Jahresergebnisse 2021 werden am 10. Februar 2022 veröffentlichen.

(AWP)