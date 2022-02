In dem im November angekündigten Programm wurden insgesamt 781'213 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13,70 Franken je Titel über eine zweite Handelslinie an der Schweizer Börse SIX zurückgekauft, wie Mobilezone am Freitag bekannt gab. Damit sei die Maximalzahl erreicht, die man habe zurückkaufen wollen.

Das sind gemäss früheren Angaben 1,74 Prozent des Aktienkapitals. Diese Aktien sollen vernichtet werden, worüber voraussichtlich an der ordentlichen Generalversammlung vom 6. April 2022 abgestimmt wird.

(AWP)