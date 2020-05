Die Pandemie macht sich bei Walmart deutlich bemerkbar, wie das Unternehmen am Dienstag in Washington mitteilte. Eine starke Nachfrage bei einigen Produkten liess den Umsatz im ersten Geschäftsquartal (Ende April) steigen. Zusätzliche Kosten in Zusammengang mit Löhnen und Hygiene wirken sich aber auch negativ aus. Die Kosten in Zusammenhang mit der Pandemie lägen etwa bei 900 Millionen Dollar.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende April um 8,6 Prozent auf 134,6 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 5,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar.

(AWP)