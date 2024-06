Von Januar bis April 2024 sank die Zahl der aus der Volksrepublik eingeführten Pkw mit reinem Elektroantrieb um 15,7 Prozent auf 31.500, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dennoch stieg Chinas Anteil an den gesamten Importen von reinen Elektroautos nach Deutschland nochmals auf 40,9 Prozent. Somit blieb China «das wichtigste Importland in dieser Fahrzeugkategorie».