Die Unterlagen reichen mehr als ein Jahrzehnt zurück. Sie zeigten unter anderem, dass die Schweizer Einheiten der Deutschen Bank Informationen über Kunden gegenüber Kollegen im Ausland teilweise mit Verweis auf das Bankgeheimnis zurückhielten, so die Medienberichte. Auch gegenüber US-Behörden war die Weitergabe von Kundendaten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zunächst rechtlich umstritten. Im März 2022 fand die Bank schliesslich einen Weg, zumindest einen Teil der Informationen weiterzugeben.