«Haben überhaupt nichts zu verbergen»

In einem weiteren Interview mit der «Bild»-Zeitung sagte Sewing, die Deutsche Bank habe sich in den vergangenen acht Jahren enorm verändert. «Nicht nur hinsichtlich ihrer Ertragskraft und Stabilität, sondern auch bei den Kontrollen und der Unternehmenskultur.» Er betonte: «Wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Wir wussten, dass diese Bank Defizite hatte, und haben sie behoben.» In Compliance und Geldwäscheprävention seien sieben Milliarden Euro geflossen und die Mitarbeiterzahl dort um 40 Prozent auf 3000 gestiegen.