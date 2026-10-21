Griffin sagte am Dienstag, Investoren befänden sich «mit ziemlicher Sicherheit» mitten in einer Blase bei künstlicher Intelligenz. Viele Unternehmen ringen noch damit, wie viel sie für die Technologie ausgeben werden und wie diese die Wirtschaft verändern wird. Zu Griffins Geschäftsimperium gehören der Hedgefonds Citadel und der Market Maker Citadel Securities.