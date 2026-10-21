Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat die Sorge vor einer Blase bei künstlicher Intelligenz oder in anderen Teilen der Finanzmärkte zurückgewiesen. Milliardär Ken Griffin hatte zuvor vor bevorstehenden Rückschlägen für Investoren in der Branche gewarnt.
«Insgesamt glaube ich nicht, dass wir in einer Blase leben, die platzt», sagte Sewing am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg TV. «Sehen wir den einen oder anderen Rückschlag, auch bei einzelnen Unternehmen? Das kann passieren.»
Griffin sagte am Dienstag, Investoren befänden sich «mit ziemlicher Sicherheit» mitten in einer Blase bei künstlicher Intelligenz. Viele Unternehmen ringen noch damit, wie viel sie für die Technologie ausgeben werden und wie diese die Wirtschaft verändern wird. Zu Griffins Geschäftsimperium gehören der Hedgefonds Citadel und der Market Maker Citadel Securities.
Sewing sieht die industrielle Anwendung von KI als «die Chance des Jahrhunderts» für Deutschland, wenn der regulatorische Rahmen richtig gestaltet werde. Die Deutsche Bank selbst nutzt die Technologie nach seinen Angaben, um die Effizienz zu steigern und die Kontrollen zu verbessern.
«Die Angst, dass wir vor einer Blase stehen, ist nicht gerechtfertigt», sagte Sewing. «Was sich aber von einer Blase unterscheidet, ist die anhaltende Volatilität», sagte er mit Verweis auf die fortdauernden geopolitischen Spannungen.
(Bloomberg/cash)