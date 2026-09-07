Der frühere Mitarbeiter hatte die Deutsche Bank ursprünglich auf ‌152 Millionen Euro verklagt. Er warf dem Institut vor, seiner Karriere geschadet zu haben. Weitere ​ehemalige Beschäftigte fordern in ähnlichen Verfahren ​nochmals insgesamt rund 700 Millionen ​Euro. Die Banker waren in einem Prozess in Mailand ‌wegen Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Skandal um mutmasslich verschleierte Verluste der Bank Monte dei Paschi ​zunächst ​zu Haftstrafen verurteilt ⁠worden. Sie machen geltend, dass ​eine Untersuchung der ⁠Deutschen Bank zu dem Schuldspruch beigetragen habe, ‌der in der Berufung aufgehoben wurde.