Beim Einsatz von KI gehe es nicht allein um Produktivitätsgewinne, betonte die Managerin. «Den Wettlauf wird nicht die Bank gewinnen, die über die meisten Pilotprojekte oder das leistungsstärkste KI-Modell verfügt. Es wird die Bank gewinnen, die wirklich versteht, wie sie ihre Daten mithilfe von KI nutzen und ihren Kunden die besten Lösungen anbieten kann.» Eines ‌ihrer Ziele sei es, die Entscheidung über die Kreditvergabe an multinationale Konzerne von einigen Monaten auf wenige Wochen zu verkürzen. «Und bei kleineren Unternehmen, die weniger komplex sind, sprechen wir von Minuten statt Wochen.» Das entsprechende Projekt sei bereits angelaufen.