Die zuletzt gut gelaufene Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Handel zunächst um bis zu knapp ein Prozent auf 311,40 Euro zu. Das Papier näherte sich damit wieder dem am Montag erreichten Rekordhoch von 312,20 Euro. Nach dem Plus in den ersten Minuten nach der Mitteilung kam es zu Gewinnmitnahmen und der Kurs rutschte im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht ins Minus. Im laufenden Jahr legte die Deutsche-Börse-Aktie um rund 38 Prozent zu und ist damit einer der grössten Gewinner im Dax in diesem Zeitraum.