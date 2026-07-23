«Aufgrund ‌des ⁠veränderten Zinsumfelds und gestiegener Bareinlagen entwickelt sich das Treasury-Ergebnis besser als ursprünglich ⁠erwartet», kommentierte Finanzvorstand Jens Schulte am Mittwoch nach Börsenschluss die Quartalsergebnisse von Deutsche Börse. «Wir heben daher unsere ‌Prognose für das Gesamtjahr 2026 an und erwarten ‌nun ein Treasury-Ergebnis von mehr ​als 0,7 Milliarden Euro sowie gesamte Nettoerlöse von mehr als 6,4 Milliarden Euro.» Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte sich auf mehr als 3,8 Milliarden Euro belaufen. Bislang hatte der Vorstand einen Anstieg der Nettoerlöse ‌ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro sowie ein EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 3,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.