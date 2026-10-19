Rekordhohe Preise für Benzin und Diesel sowie teures Heizöl haben die ‌Verbraucherpreise im September mit 3,3 Prozent so stark steigen lassen wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Zuvor waren die Weltmarktpreise für Rohöl wegen des Iran-Kriegs über ​die Marke von 100 Dollar je Fass gestiegen. Die ​Erfahrung lehre, dass sich derartige Schocks erst allmählich ​auf den gesamten Warenkorb der Konsumenten auswirkten. «Die Dynamik der Verbraucherpreise für Gas und Strom, für Nahrungsmittel, ‌andere Waren und Dienstleistungen dürfte sich erst nach und nach erhöhen», warnte die Bundesbank.