Das von CDU-Politikerin Katherina Reiche geführte Wirtschaftsministerium hat der Reform zugestimmt, diese in einem Schreiben an das Finanzministerium aber als nicht weitgehend genug bezeichnet. Die Steuerbelastung ‌zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften nehme zu. Es müsse eine grössere Steuerreform geprüft werden - mit einer deutlichen ​Anpassung des Werts, ab dem der Spitzensteuersatz greife. Auch die Abschaffung des Solidaritätszuschlages für alle müsse erwogen werden. Diesen zahlen nur noch die oberen Einkommensschichten. Klingbeil sagte in einem Interview des Deutschlandfunks, dies sei keine gute Kommunikation, für die Reiche Verantwortung trage. «Jeder sollte seinen Job machen.»