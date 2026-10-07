Terminalbeteiligung in Hamburg

Von der chinesischen Reederei Cosco lag zunächst keine Stellungnahme vor. Cosco gehört zu den grössten Linienreedereien der Welt und läuft regelmässig deutsche Häfen an. Gemessen an dem Transportvolumen liegt sie weltweit auf Rang vier - vor der grössten deutschen Reederei Hapag-Lloyd .