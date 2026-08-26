«Wir haben zwar noch nie so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie 2025», sagte Thomas Wessel, Vorsitzender des VCI-Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung. «Aber gleichzeitig ist die Zahl der Patente im Bereich Chemie und Pharma seit Jahren rückläufig.» Der Anteil der Branche an den weltweiten Patenten habe sich von 14 Prozent 2010 auf 7,6 Prozent 2024 fast halbiert. «Im Vergleich zu anderen Ländern gerät der Standort Deutschland damit immer mehr ins Hintertreffen.»