Die Exporte von Deutschland kletterten um 2,0 Prozent im ‌Vergleich ⁠zum Vormonat auf 141,1 Milliarden Euro und damit so ⁠stark wie seit Februar nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am ‌Montag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ‌Ökonomen hatten nur mit ​plus 0,5 Prozent gerechnet, nach minus 0,4 Prozent im August. «Die Exporte nehmen den Aufwärtstrend wieder auf. Im September lagen sie nochmals deutlich höher als vor einem Jahr», sagte Chefvolkswirt ‌Alexander Krüger von der Bethmann HAL Bank. «Das sind gute Nachrichten, zumal die Konkurrenz aus China weiter hoch ist.» Der Aussenhandel ​dürfte das Wirtschaftswachstum vorerst stützen, nicht aber ​antreiben.