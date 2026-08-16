Auch im langfristigen Vergleich ist der ‌Wert alarmierend: In den fünf Jahren vor der Pandemie investierten deutsche Firmen im Schnitt 15,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr in den USA - fast viermal so viel wie heute. Zwar lagen die Werte während der Pandemie-Jahre 2020 bis 2023 noch niedriger, ​teils sogar im negativen Bereich. «Das war jedoch dem wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Pandemie geschuldet - ein Sonderfall», ​erklärte Sultan.