Der Umgang mit China war ​eines der Top-Themen beim Treffen der ⁠G20-Finanzminister in dieser Woche in den USA. In einer Zusammenfassung des Gastgebers heisst es, die Gruppe der ‌20 führenden Industrie- und Schwellenländer solle gegen nicht-marktbezogene Ansätze vorgehen, ebenso Verwerfungen, die durch übermässige Exporte entstünden und so andere Wirtschaftsregionen schadeten. Die Regierung in Peking wollte mehrere Formulierungen nicht mittragen, der ‌Rest der G20 unterstützte die USA aber. China werden übermässige Handelsüberschüsse vorgeworfen. Die USA ​wollen, dass die Volksrepublik mehr importiert und weniger exportiert. Die USA haben China schon mit höheren Zöllen belegt. 2025 kam China auf einen Handelsüberschuss mit dem Rest der Welt von fast 1,2 Billionen Dollar - ein Rekordwert.