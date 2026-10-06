«Am grundsätzlich positiven Bild ändert das wenig», ​sagte Ökonom Michael Herzum vom Fondsanbieter Union Investment. Die Auftragslage der deutschen Industrie habe sich seit Herbst ‌2025 deutlich verbessert. «Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und bieten der Industrie rechnerisch ein Polster von rund neun Monaten», sagte Herzum. Ob aus den vollen Auftragsbüchern tatsächlich mehr Wachstum entstehe, entscheide ​sich ​bei den Investitionen. Noch fehle den Unternehmen ⁠das Vertrauen, Produktion und Kapazitäten hochzufahren. «Die deutsche Industrie hat sich ​stabilisiert und die Perspektiven ⁠sind gut – ein Boom ist das aber noch nicht», sagte Herzum.