Autoindustrie bleibt Sorgenkind

In zwei Schlüsselbranchen bleibt es dagegen trüb: Im Maschinenbau stagnierte der Umsatz im dritten Quartal und beim Schlusslicht, der Autobranche, sank er um zwei Prozent. Dort fielen allein binnen eines Jahres 36'100 Stellen weg, ein Minus von fünf Prozent. Seit 2019 summiert sich der Jobabbau in der Autoindustrie laut EY auf gut 143'500 Arbeitsplätze, fast jeder sechste Job sei entfallen. «Weil an den Autoherstellern so viele Zulieferer und andere Branchen hängen, bremst diese Schwäche die gesamte deutsche Industrie», sagte Brorhilker.