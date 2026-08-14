Die exportabhängige Industrie ​steht ​von mehreren Seiten unter Druck. Ihr ⁠wichtigster Kunde USA hat unter ihrem Präsidenten Donald ​Trump hohe Importzölle verhängt, ⁠die die Nachfrage nach Waren «Made in Germany» drücken. China wiederum stellt inzwischen viele ‌Produkte her, die früher aus Deutschland importiert wurden - etwa Autos und Maschinen. Die Folge: Die deutschen Exporte in die Volksrepublik brachen in ‌den ersten sechs Monaten um mehr als zwölf Prozent im ​Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf nur noch knapp 37 Milliarden Euro ein, während das US-Geschäft um rund sechs Prozent auf gut 74 Milliarden Euro schrumpfte.