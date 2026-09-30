Der teure Sprit hat die Bundesregierung aktiv werden lassen. Ab 1. Oktober bis zum Jahresende gilt ein neuer Tankrabatt - eine Subvention, die bereits im Mai und Juni zum ‌Tragen kam. «In den kommenden drei Monaten werden die Inflationsraten durch den erneuten Tankrabatt gedämpft», erwarten die Ökonomen der Landesbank Helaba. Dieser werde die Kraftstoffpreise um bis zu 17 Cent je Liter drücken. Das sollte sich auf die Teuerungsrate auswirken. «Der Tankrabatt ​dürfte die Inflation im Oktober wieder um etwa 0,3 Prozentpunkte dämpfen», sagte der Chefvolkswirt der ​Berenberg Bank, Holger Schmieding.