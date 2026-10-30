​Rekordhohe Preise für Benzin und Diesel sowie teures Heizöl hatten die Verbraucherpreise im September mit 3,3 Prozent so kräftig nach oben getrieben wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. ‌Da Anfang des Monats die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt wurde, sind die Preise an den Zapfsäulen mittlerweile etwas ​gefallen. Der Tankrabatt soll bis Ende ​des Jahres gelten.