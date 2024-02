Rasant gestiegene Zinsen und damit höhere Refinanzierungskosten, explodierende Baukosten, die hohe Inflation und ein Ausbleiben von grossen Transaktionen machen der über Jahre vom Wachstum verwöhnten Immobilienwirtschaft zu schaffen. Zahlreiche Immobilienentwickler sind im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik bereits in die Schieflage geschlittert. Vor allem auch die USA hat die Krise erfasst. Dort hatte zuletzt etwa die New York Community Bancorp auch wegen notleidender Immobilienkredite Verluste geschrieben und die Dividende zusammenstreichen müssen. Ein Geschäftsschwerpunkt der auf die Finanzierung von Investitionen in Gewerbeimmobilien spezialisierten pbb sind die USA.