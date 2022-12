Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet dennoch mit schweren Zeiten, da energieintensive Unternehmen unter hohen Gas- und Strompreisen leiden. "Der Industrie droht ein Rezessionswinter", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Ökonomen zeigten sich aber optimistisch, dass dieser milder ausfallen könnte als bislang vorhergesagt. "Weil die Lieferkettenproblematik an Brisanz verliert und gleichzeitig eine Gasrationierung mit einer geringen Wahrscheinlichkeit versehen ist, rechnen wir mit einer weniger starken und auch kürzeren Rezession als noch vor einigen Wochen", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. In der Industrie klagen derzeit so wenige Unternehmen über fehlende Materialen wie seit gut anderthalb Jahren nicht mehr: Im November berichteten 59,3 Prozent von Engpässen, wie das Ifo-Institut herausfand. Das Bundeswirtschaftsministerium warnte dennoch: "Der Ausblick auf die Industriekonjunktur in den kommenden Monaten bleibt angesichts einer spürbar unterkühlten Stimmung in den Unternehmen und einer verhaltenen Nachfrage eingetrübt".