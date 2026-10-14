«Wegen des rückläufigen Bierabsatzes ‌setzen viele der 1400 Brauereien in Deutschland seit Jahren verstärkt auf alkoholfreie Getränke und bauen ihr Angebot aus - von Mineralwasser und Schorlen über Limonade und Cola bis hin zu Eistee und Kombucha», teilte der Deutsche Brauer-Bund mit. «Erfrischungsgetränke sind für viele unserer Betriebe zu einem ‌zweiten Standbein geworden. Vor diesem Hintergrund beobachten wir die Steuerpläne mit grosser Sorge und hoffen, dass es im ​parlamentarischen Verfahren noch zu Änderungen kommt.» Die geplante Steuer sei eine massive Belastung für Verbraucher und Betriebe. Die Einnahmen lägen noch immer deutlich höher als von der Finanzkommission Gesundheit, einem Expertengremium, vorgeschlagen. «Nicht nur über die Zuckersteuer, auch zusätzlich über die Mehrwertsteuer würde der Staat jedes Jahr Hunderte Millionen mehr einnehmen als ursprünglich in der Koalition vereinbart.»