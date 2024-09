Innerhalb der Ampel-Regierung befürchtet vor allem die SPD einen Job-Kahlschlag, sollte die Unicredit die Übernahme durchbekommen. Verwiesen wird in der SPD auf Erfahrungen mit der Münchner HVB, nachdem diese von Unicredit gekauft wurde. Kanzler Olaf Scholz hat sich klar gegen einen Deal positioniert: «Unfreundliche Attacken, feindliche Übernahmen sind nicht das, was für Banken eine gute Sache ist», sagte der SPD-Politiker am Montag in New York. Laut SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi hat das FDP-geführte Finanzministerium ausgeschlossen, die Beteiligung an der Commerzbank noch einmal aufzustocken. Dies habe sie im Finanzausschuss deutlich gemacht. «Die Frage ist, ob man das auf Dauer ausschliessen kann», so Schrodi.