Der Umsatz sei im ⁠dritten Quartal um 5,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro ‌geklettert, teilte der Bonner Konzern ‌Deutsche Telekom am Donnerstag mit. ​Der operative Gewinn habe um acht Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zugelegt. Das Betriebsergebnis übertraf die Markterwartungen leicht.

Darüber hinaus folgte ‌das Unternehmen dem Vorbild der US-Tochter T-Mobile und hob seine Gesamtjahresziele leicht an. Der operative ​Gewinn dürfte 47,6 statt 47,5 Milliarden ​Euro erreichen, teilte ​die Telekom mit. Der Free Cashflow werde voraussichtlich ‌bei 20,1 statt 20 Milliarden Euro liegen.

Vor diesem Hintergrund stellte der Konzern eine Anhebung ​der Dividende ​für 2026 ⁠um zehn Prozent auf 1,10 ​Euro je ⁠Aktie in Aussicht. Im kommenden Jahr sollen ‌zudem eigene Aktien im Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro ‌zurückgekauft werden.

(Reuters)