Der Umsatz sei im dritten Quartal um 5,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro geklettert, teilte der Bonner Konzern Deutsche Telekom am Donnerstag mit. Der operative Gewinn habe um acht Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zugelegt. Das Betriebsergebnis übertraf die Markterwartungen leicht.
Darüber hinaus folgte das Unternehmen dem Vorbild der US-Tochter T-Mobile und hob seine Gesamtjahresziele leicht an. Der operative Gewinn dürfte 47,6 statt 47,5 Milliarden Euro erreichen, teilte die Telekom mit. Der Free Cashflow werde voraussichtlich bei 20,1 statt 20 Milliarden Euro liegen.
Vor diesem Hintergrund stellte der Konzern eine Anhebung der Dividende für 2026 um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie in Aussicht. Im kommenden Jahr sollen zudem eigene Aktien im Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro zurückgekauft werden.
(Reuters)