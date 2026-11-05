Vor diesem Hintergrund stellte der Konzern eine Anhebung ​der Dividende ​für 2026 ⁠um zehn Prozent auf 1,10 ​Euro je ⁠Aktie in Aussicht. Im kommenden Jahr sollen ‌zudem eigene Aktien im Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro ‌zurückgekauft werden.