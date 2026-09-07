Für ⁠die Industrie stehen die Chancen auf eine Belebung in den kommenden Monaten ‌nicht schlecht: Die Auftragsbücher sind mittlerweile so gut gefüllt wie noch nie seit Beginn der Statistik 2015. Die deutsche Wirtschaft ‌insgesamt ist im ersten Halbjahr trotz der Belastungen durch den ​Iran-Krieg robuster gewachsen als erwartet. Wirtschaftsforschungsinstitute haben deshalb ihre Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr angehoben - bis auf 1,4 Prozent.