In der Folge würden notwendige Investitionen ganz unterbleiben oder im Ausland getätigt. «Das kann sich unser Land nicht leisten, wenn wir es mit der Zukunft der Industrie am Standort Deutschland und deren Transformation in Richtung Digitalisierung und Dekarbonisierung ernst meinen», sagte Wansleben. «Die Politik hat es weiterhin in der Hand, das Vertrauen der Unternehmen in den Standort Deutschland wieder zu stärken.» Konkret sollte der «Pakt für Beschleunigung» rasch in den Fachgesetzen umgesetzt werden. Auch ein deutlich ausgeweitetes Bürokratieentlastungsgesetz und das noch ausstehende Wachstumschancengesetz müssten jetzt schnell kommen.