Die Europäische Zentralbank erhöhte ​am Donnerstag wie erwartet die Leitzinsen der Eurozone um einen Viertelpunkt auf 2,50 ‌Prozent. Mehrere Personen aus dem Führungskreis der EZB rechnen nach Reuters-Informationen in den kommenden Monaten mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik, um ​die ​Teuerung einzudämmen. Auch in den ⁠USA stellen sich Investoren auf einen restriktiveren ​geldpolitischen Kurs ein. ⁠Mitentscheidend für das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed dürften die ‌am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten sein. Experten erwarten, dass die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gestiegen sind. «Damit rückt die erwartete Zinserhöhung ‌der US-Notenbank am kommenden Mittwoch näher», sagte Jürgen ​Molnar von Robomarkets.