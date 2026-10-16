Der EZB-Rat werde alles Nötige tun, damit die Inflation mittelfristig zu dem angepeilten Zwei-Prozent-Ziel zurückkehre, betonte er am Freitag in Bangkok ⁠am Rande der Jahrestagung von IWF und Weltbank. Nagel verwies darauf, dass die EZB die Leitzinsen in diesem Jahr schon zweimal erhöht habe. «Wenn die Situation so bleibt, wie sie ‌ist, schliesse ich nicht aus, dass wir möglicherweise noch mal nachlegen müssen», fügte er hinzu. Angesichts der «sehr ‌volatilen Marktumgebung» sei der Ansatz genau richtig, von Sitzung zu Sitzung zu ​entscheiden. Umso mehr sei es wichtig, dass die Geldpolitik mit Erfahrung an die Themen herangehe und auch «mit ruhiger Hand». Es sei auch «grosse Beweglichkeit» nötig, um das Inflationsthema entsprechend anzugehen.