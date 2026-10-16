Erlaubt sind Einzahlungen bis zu 6840 Euro im Jahr. Schmidt sagte, wer in der «Elternlotterie» Glück habe, könne aus der Frühstartrente sehr viel mehr machen als eine kleine Starthilfe für die Altersvorsorge. Auch die Linke-Abgeordnete Sarah Vollath kritisierte, das Gesetz sorge nicht für Chancengleichheit.