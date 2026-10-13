Mit dem Geld sollte aus seiner Sicht der Umbau des Arbeitsmarkts bezahlt werden. «Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern, und mit dem Geld können wir den Umbau finanzieren, das ist auch mein Ansatz», sagte Wildberger dem Tagesspiegel. «Wenn hierzulande Wachstum und Wertschöpfung entstehen, müssen hierzulande auch Steuern gezahlt werden.»