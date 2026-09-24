«Der Anstieg passt in ein Konjunkturbild, welches sich zunehmend aufhellt», erklärte LBBW-Analyst Jens-Oliver ​Niklasch. Der Auftragsbestand habe in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt, und ​dies mache sich jetzt auch stärker ​bei den befragten Unternehmen in der Breite bemerkbar. Im Verarbeitenden Gewerbe konnte das Ifo-Barometer erneut zulegen ‌und auch im Handel ging es nach oben. Im Dienstleistungssektor drehte das Geschäftsklima wieder in den positiven Bereich. Nur im Bauhauptgewerbe blieb der Ifo-Index nahezu unverändert.