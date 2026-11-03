Der Bundesrechnungshof warnt die Bundesregierung eindringlich davor, der bundeseigenen Autobahn GmbH die ⁠Aufnahme eigener Kredite zu ermöglichen. Die geplante Reform bringe langfristig kein zusätzliches Geld für den Strassenbau, ‌sondern verursache zusätzliche Kosten, heisst es in einem der ‌Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Bericht ​an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Der Gesetzentwurf stelle keine stabile Finanzierung sicher und sei nicht entscheidungsreif. «Der Bundesrechnungshof rät dringend davon ab, der Autobahn GmbH das Recht zur Aufnahme von Fremdkapital einzuräumen», heisst es in dem Bericht.