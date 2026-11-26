Neue Zölle dürften die ohnehin ‌schon in der Wirtschaft verbreitete Unsicherheit noch verstärken. 2027 könnte die Konjunktur in Deutschland damit schwächer ausfallen als derzeit erwartet, so Fratzscher. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hatte gesagt, die Vereinigten Staaten würden ​sich weitgehend an die in Handelsvereinbarungen vorgesehenen Obergrenzen halten. In einigen Fällen ​könne es aber um einige Prozentpunkte nach oben gehen.