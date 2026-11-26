US-Präsident Donald Trump dürfte nach den massiven Verlusten seiner Republikaner bei den sogenannten MidTerms Anfang November weiter eskalieren. Er wisse, dass sich die USA gegenüber Europa immer durchsetzten und am längeren Hebel sässen, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. «Deshalb müssen wir uns gerade in Deutschland auf eine schwierige Zeit gefasst machen.»
Die Trump-Regierung will neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie, die den US-Handel störten. China wäre dabei am stärksten betroffen. Hier ist eine Erhöhung der Zölle um 20 Prozent geplant.
Neue Zölle dürften die ohnehin schon in der Wirtschaft verbreitete Unsicherheit noch verstärken. 2027 könnte die Konjunktur in Deutschland damit schwächer ausfallen als derzeit erwartet, so Fratzscher. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hatte gesagt, die Vereinigten Staaten würden sich weitgehend an die in Handelsvereinbarungen vorgesehenen Obergrenzen halten. In einigen Fällen könne es aber um einige Prozentpunkte nach oben gehen.
«Ich würde mich nie darauf verlassen, dass Donald Trump seine Versprechen einhält», sagte Fratzscher dagegen. Unternehmen wüssten nicht, worauf sie sich einrichten sollten und würden deswegen weniger investieren.
Der DIW-Chef wies die Begründung der USA für die neuen Zölle zurück. Die EU habe zwar in der Vergangenheit mehr Industriegüter in die USA exportiert als umgekehrt. Dies sei aber nicht auf unfaire Art oder mit Dumping-Preisen geschehen. «Das tut Europa nicht.» Ausserdem würden die Amerikaner ihrerseits viele digitale Dienstleistungen nach Europa exportieren, die in den Handelsstatistiken nicht auftauchten.
Europa sei gefangen in dem Konflikt zwischen den USA und China, ergänzte Fratzscher. Wegen der US-Zölle würden bereits jetzt viele chinesische Produkte umgelenkt nach Europa, beispielsweise Automobile. «Das führt zum Teil zu Dumping-Preisen, zu unfairem Wettbewerb. Dagegen muss Europa sich schützen.» Es brauche eine Verständigung mit China auf gemeinsame Regeln. «Europa muss sich auch wehren lernen.»
(Reuters)