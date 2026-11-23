CoVaR dient dazu, die Gefahr von Übertragungs- und Ansteckungseffekten im ‌Finanzsystem abzuschätzen. Ein Problem, das beispielsweise im Zusammenhang mit einer Schuldenkrise wie in Frankreich virulent werden könnte, wenn in einer akuten Stresssituation andere Länder bei Turbulenzen an den Anleihemärkten ​mit in den Abwärtsstrudel gerissen würden.