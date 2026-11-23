Mit Markus Brunnermeier schickt Deutschland einen Top-Ökonomen von internationalem Rang ins Rennen um einen Direktorenposten bei der EZB. Zu den Forschungsschwerpunkten des an der US-Eliteuniversität Princeton tätigen Professors gehört unter anderem das Thema Geldwertstabilität - also quasi das Kerngeschäft der Europäischen Zentralbank.
Der 57-Jährige dürfte damit nach Ansicht vieler Experten das fachliche Rüstzeug für den Posten des EZB-Chefökonomen mitbringen. Dieser bereitet wichtige Entscheidungen über die Zinspolitik vor.
Zudem hat sich der gebürtige Landshuter mit Themen wie Blasenbildung und Liquiditätskrisen an den Finanzmärkten sowie Digitalgeld eingehend beschäftigt. Er prägte zusammen mit dem deutschen Ökonomen Tobias Adrian das im Fachjargon als CoVaR bekannte Mass systemischen Risikos.
CoVaR dient dazu, die Gefahr von Übertragungs- und Ansteckungseffekten im Finanzsystem abzuschätzen. Ein Problem, das beispielsweise im Zusammenhang mit einer Schuldenkrise wie in Frankreich virulent werden könnte, wenn in einer akuten Stresssituation andere Länder bei Turbulenzen an den Anleihemärkten mit in den Abwärtsstrudel gerissen würden.
«Breit aufgestellt»
«Mit einem solchen Kandidaten kann Deutschland glänzen. Markus Brunnermeier ist ein international anerkannter Ökonom», meint Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er sei fachlich breit aufgestellt und habe auch an der Schnittstelle zwischen Finanzmärkten und Geldpolitik geforscht. Mitten in der Corona-Pandemie gewann Brunnermeier im Jahr 2021 mit «Die resiliente Gesellschaft» den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis.
Darin zeige er, wie unsere Gesellschaft mit wirtschafts- und sozialpolitischen Massnahmen gegenüber Schocks resilienter gemacht werden könne, so der Chefökonom der Hamburg Commercial Bank (HCOB), Cyrus de la Rubia. «Das ist in der heutigen Zeit, die von geopolitischen, technologischen und politischen Schocks geprägt ist, sicher ein grosser Pluspunkt dieses Kandidaten», meint de la Rubia.
Interessanterweise habe Brunnermeier eine Art von Eurobonds mit beschränkter gemeinsamer Haftung vorgeschlagen, die sogenannten ESBies. «Möglicherweise wäre dies ein Konzept, das eingesetzt werden kann, falls sich eine neue Euro-Krise zusammenbrauen sollte», so der HCOB-Chefökonom. Allerdings müssten ESBies auf der politischen Ebene entschieden werden, nicht von der EZB.
(Reuters)